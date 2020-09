"Con 1.470 euro non ci pago neanche il caffè agli amici": torna la polemica sulla pensione di Al Bano

Al Bano torna ad infiammare il web con la polemica mossa a suo carico riguardo la pensione. Il cantante si era lamentato della pensione percepita e gli utenti gli avevano fatto notare che forse le sue affermazioni erano inopportune. Ora torma sull'argomento e spiega come sono andate le cose.

Ecco quali sono state le parole del cantante: "Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?’, La risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici". "Ho semplicemente risposto alla domanda di una persona che mi ha chiesto quanto prendo di pensione - ribadisce - Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno".

Per il momento Al Bano è fermo musicalmente parlando, dice di non essere ispirato: "Niente mi ispira niente, se non una grande tristezza. E cantare tristezza per me non va bene. L’ho fatto in passato, ora cerco di evitare. Sto vivendo un momento di pausa. Che musica fai oggi? Poi è il momento del rap, che devi fare? Sento proprio che non è assolutamente il momento. Lasciamo il rap, quando sento ciò che cantano, sento una specie di sfogo interiore, violento. Lasciamoli fare… Però non vedo l’ora di tornare a Sanremo, ho un conto aperto con Sanremo. Se tutto va come dico io".

Chiacchierando di amore, l'artista di Cellino San Marco dice di stare bene con Loredana Lecciso, ma di non avere intenzione di convolare a giuste nozze: "Io sto bene con Loredana così come sto. E’ intelligente, mi ha dato due figli, abbiamo avuto dei problemi ma li abbiamo saputi risolvere. [...] L’importante è che ci sia un matrimonio di pensieri, di azioni, e quelle ci stanno".