Da dove deriva il nome Beyoncé? Ecco la storia

Tutti la conosciamo da sempre come una delle cantanti che ha segnato il panorama musicale con il suo talento. Ma non tutti forse sanno da dove proviene il suo nome. Stiamo parlando di Beyoncé: qual è l'origine? I fan più accaniti sapranno già la risposta... Beyoncé è il cognome da nubile di sua madre, Tina Knowles-Lawson!

A rivelarlo è stata lei stessa in una intervista a "In My Head With Heather Thompson".

Visualizza questo post su Instagram Got this photo off the internet never seen it before❤️ Un post condiviso da Tina Knowles (@mstinalawson) in data: 16 Set 2020 alle ore 7:26 PDT

Ecco quali sono state le parole della donna: "Un sacco di gente non sa che Beyoncé è il mio cognome. Il mio cognome da nubile. Il mio nome era Celestine Beyoncé e all'epoca non era cool avere un nome così strano. Volevo che il mio nome fosse Linda Smith perché al tempo erano quelli i nomi cool".

Tra l'altro tutto nasce da un errore all'anagrafe: "Penso che io e l'altro mio fratello Skip fossimo gli unici ad avere B-E-Y-O-N-C-E. Quando sono diventata grande, ho chiesto a mia madre: Perché il cognome di mio fratello è scritto B-E-Y-I-N-C-E?. E mia mamma mi ha risposto che era così che lo avevano scritto sul certificato di nascita. Ho replicato che avrebbe potuto dire qualcosa e farglielo correggere. Mia mamma mi ha detto: Ci ho provato ma mi hanno detto di essere felice che avevi un certificato di nascita, perché una volta le persone nere non potevano avere certificati di nascita".