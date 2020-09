Ginevra Lamborghini non andrà al matrimonio della sorella Elettra: che è successo?

Domanda: "Andrai al matrimonio di Elettra?". Risposta: "No". Secca, decisa, senza possibilità di appello. È con questo diniego che Ginevra Lamborghini dichiara pubblicamente che non sarà presente alle nozze della sorella minore. Lo ha detto durante una sessione di domande e risposte su Instagram. Cosa sarà successo tra le due? È molto strano: il matrimonio è un evento importantissimo nella vita di una famiglia.

Purtroppo tutto questo era nell'aria da un po'. Già da tempo, da quando la regina del twerking aveva scelto come testimoni di nozze le altre due sorelle, Flaminia e Lucrezia, non nominando mai la maggiore. La speranza, però, è l'ultima a morire e i fan non hanno malignato su questa decisione. Avranno litigato per questo motivo?

Si tratta forse di una trovata per farsi un po' di pubblicità? Parrebbe proprio di no: Ginevra nel video aveva una faccia molto seria, non sembrava proprio che stesse scherzando.

E così, il 26 settembre Elettra e Afrojack coroneranno il loro sogno d'amore senza Ginevra. Speriamo che risolvano presto e che tornino ad abbracciarsi quanto prima.