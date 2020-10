Dua Lipa fa tornare in voga la moda 2000 dei perizoma fuori dai jeans

Dua Lipa sa come stupire i suoi fan. In una serie di foto pubblicate su Instagram, la cantante sfoggi un trend degli anni 2000... il perizoma fuori dai jeans. Nello scatto fa la linguaccia e il pubblico impazzisce. Una moda che ci accompagnato per molto tempo e che ora cerca di tornare, irriverente e sfacciata.

Quelle mutandine che fanno capolino dai pantaloni sono molto sexy e affascinano un po' tutti. Qualcuno potrebbe dire che sono un po' sopra le righe, molto audaci... ma a Dua Lipa stanno benissimo.

Prima di lei anche Bella Hadid e Hailey Bieber hanno sfoggiato lo stesso look. Questo vuol dire che presto vedremo tante donne che lo reinterpreteranno.