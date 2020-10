Cardi B pubblica per sbaglio una foto nuda e poi la toglie (ma lo screen resta)

La rapper americana Cardi B l'11 ottobre ha festeggiato il suo 28 esimo compleanno. Durante i festeggiamenti ha pubblicato su Instagram una foto che non doveva pubblicare: un primo piano di lei a seno nudo. Quando si è accorta dell'errore ormai il danno era fatto. Molti utenti avevano fatto lo screenshot di quel post: 76 milioni di follower infatti sono difficili da tenere a bada e così c'è stato qualcuno tra di loro che ha fatto velocemente lo screen, veicolandolo sui social.

"Perché? Un errore così stupido. Perché?" si è rimproverata su Twitter. E ha continuato: "Sapete una cosa? Non ho intenzione di picchiarmi per questo". E a qualcuno che faceva ironia sulla grandezza dei suoi capezzoli ha anche risposto: "Ho allattato un bambino per 3 mesi, ecco perché le tette sono diventate più grandi, quindi anche i capezzoli sono diventati più grandi. Fammi sapere se tuo padre vuole essere allattato".

Cardi B, pseudonimo di Belcalis Marlenis Almánzar, ha raggiunto il successo nel 2017 con il singolo Bodak Yellow. La rapper è diventata mamma nel 2018 della sua prima figlia, Kulture Kiari Cephus.

Cardi answering a fan about why her areolas.



Yes, that was an actual sentence I had to type out because a man decided to be in women’s business. pic.twitter.com/GRqBOJ9T3s