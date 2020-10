Francesco Renga ha perso il papà, i fan sui social: “Ora è un angelo”

Il papà di Francesco Renga, Salvatore, è morto presso la Rsa Villa di Salute della Fondazione Paola di Rosa, al Villaggio Montini di Brescia. L’uomo aveva 91 anni ed era da tempo affetto da Alzheimer: la sua scomparsa arriva dopo quella della moglie, morta a soli 52 anni. Per il cantante e i suoi fratelli Paola e Stefano è un dolore immenso.

Sui social i fan di Francesco Renga si uniscono al suo dolore, citando una delle sue canzoni più famose: “Adesso tuo padre è un angelo”. In realtà, la canzone “Angelo” fu composta per Jolanda, la figlia che l’artista ha avuto con Ambra Angiolini.

L’anno scorso, in un’intervista per Domenica In, il cantante aveva parlato della malattia del padre: “Dopo la morte di mia madre mi sono sentito abbandonato – ha rivelato – l’Alzheimer è brutto. Mio padre si ricorda solo di mia madre. Quando vede la mia sorella gemella, la scambia per lei”.