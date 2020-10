Anna Tatangelo ft. Gemitaiz: fuori oggi il singolo "Fra me e te"

Anna Tatangelo sta proseguendo la sua strada nel panorama R&B e hip hop del nostro Paese. È così che dopo "Guapo", cantato con il rapper Geolier, arriva "Tra me e te", il nuovo singolo realizzato in collaborazione con Gemitaiz. Il pezzo, scritto da Martina May, conferma il cambiamento musicale della cantante di Sora: ha abbandonato da tempo le melodie che l'hanno resa nota, per abbracciare una versione più contemporanea di se stessa, con un look e un sound più audaci.

Per prima, è arrivata la collaborazione con Achille Lauro e Boss Doms, poi con Geolier e ora è il turno di Gemitaiz. Anche sui social, Anna sta portando avanti la sua trasformazione: cancella di volta in volta i contenuti vecchi per fare spazio alle novità di cui è protagonista.

In attesa del video ufficiale, qui l'audio della canzone.