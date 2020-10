Ariana Grande annuncia il nuovo album e i fan impazziscono di gioia

Ariana Grande ha annunciato che il suo nuovo album uscirà entro la fine di ottobre. Manca pochissimo insomma, e i fan sono letteralmente impazziti: il tweet ha superato 1 milione di like in sole 24 ore. Questa è la testimonianza di quanto Ariana sia amata dal suo pubblico.

AG6 - questo il titolo del disco - sarà un successo planetario. Su questo non c'è ombra di dubbio. Ari e tutti i suoi collaboratori hanno lavorato duramente durante la quarantena per realizzare questo l'album. Non ci resta che aspettare l'annuncio ufficiale della data di uscita.

Ecco il tweet.