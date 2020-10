Adele ha (ufficialmente) annunciato il suo ritorno sulle scene

A distanza di 5 anni dal suo ultimo album, Adele ha annunciato ufficialmente il suo ritorno sulle scene e lo ha fatto dando appuntamento ai fan al prossimo 24 ottobre con un post in cui rivela di essere emozionata e assolutamente terrorizzata allo stesso tempo.

La cantante ha scritto che tornerà e lo farà con un concerto per il Saturday Night Live, il noto programma televisivo in onda su sulla NBC, rivelando che avrebbe sempre voluto farlo: e quale momento migliore per lanciarsi ad occhi chiusi e sperare per il meglio se non in questo 2020?

Adele ha raccontato sui social: "Sono passati quasi 12 anni dal giorno in cui ho fatto la mia prima apparizione al SNL, durante un’elezione… che ha dato l’avvio alla mia carriera in America, quindi sembra quasi di chiudere in cerchio e non potevo dire di no!".

Ma nel suo annuncio c'è anche un'altra notizia: Adele non parteciperà da sola al programma, ma lo farà con H.E.R., una delle protagoniste dell’attuale scena R&B internazionale, e non vede l'ora di esibirsi (e divertirsi) con lei.

Probabilmente questa sarà l'occasione perfetta per presentare il suo primo estratto dal nuovo attesissimo album di cui si è parlato tantissimo nei mesi scorsi tra speranze, rumors e voci disattese.

Dunque, l'appuntamento con Adele è fissato per il prossimo 24 ottobre, quando (finalmente) ne sapremo di più.

(Credits photo: Getty)