Elettra Lamborghini e il mistero della gravidanza: “Ho nausee e voglie strane, ma non sono incinta”

Su Instagram Elettra Lamborghini ha rivelato ai suoi fan di avere strani sintomi in questi giorni, come nausee mattutine e voglie “strane”. Tutti hanno subito pensato che la cantante sia in dolce attesa, ma lei ha negato tutto. “Sono cose che possono succedere, ma non sono incinta, è una cosa che non può capitare”, ha sottolineato Elettra.

Eppure, i sintomi sembrano proprio quelli di una gravidanza: “Ho nausea la mattina e senso di vomito tutto il giorno, mi va via verso sera e mi viene fame solo a quell’ora. Ho solo voglia di mangiare sushi o gelato al pistacchio, odio gli odori, mangio qualcosa e mi gira tutta la testa. Io credo sia un cambio ormonale – ha sottolineato la cantante - almeno non ho assolutamente altre spiegazioni. Per il resto sono super energica e mi alleno ogni giorno senza problemi”.

Dopo il matrimonio, sarebbe anche comprensibile che Elettra e il suo Afrojack abbiano deciso di mettere su famiglia: tuttavia, al momento questa ipotesi sembra da escludere, visto che l'artista ha più volte negato di aspettare un figlio.