Marracash rivela di essere positivo al Covid: “Sto bene”

Marracash si aggiunge alla lunga lista di personaggi famosi che hanno contratto il Coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso rapper sui social, dove ha pubblicato l’ultima foto scattata prima di scoprire di essere positivo. I fan si sono subito preoccupati per le condizioni dell’artista ma lui ha sottolineato di stare bene.

“Questa è l’ultima foto che ho fatto prima di prendere il Covid – ha scritto – Tranquilli, sto bene e sono quasi guarito”.

Nel rassicurare i fan sul suo stato di salute, Marracash ha condiviso con loro anche una bella notizia: i suoi singoli “Qualcosa in cui credere” con Gué Pequeno e “Neon” con Elisa, sono stati certificati dischi di platino. I suoi colleghi, non appena appresa la notizia della malattia di Marracash, gli hanno espresso la propria vicinanza con dei commenti al post. Fortunatamente, comunque, il rapper sta già meglio ed è ormai in via di guarigione.