Sanremo 2020 rischia di non partire: la decisione a gennaio

Il Festival di Sanremo rischia di non andare in scena. Oggi quello che è certo è che ci saranno solo i Giovani il 17 dicembre. I contagi e la situazione attuale non fanno bene sperare, e a farne le spese potrebbe esserci anche la kermesse canora più famosa d'Italia. A riferirlo è stato proprio Amadeus, durante la presentazione di Ama Sanremo, manifestazione dove verranno scelti i giovani che saliranno sul palco dell'Ariston.

Ecco quali sono state le parole di Amadeus: "Ora non pensiamo al pubblico, pensiamo a fare Sanremo dal 2 al 6 marzo. A gennaio capiremo in che condizioni siamo e quindi potremo valutare e prendere una decisione definitiva. Oggi sto pensando a fare Sanremo in totale sicurezza, poi capiremo come si svilupperanno le cose. Ribadisco che deve essere un festival della rinascita e della positività e non dimesso".

Anche Stefano Colletta ha detto la sua: "Tutti noi siamo persone molto coscienziose e attente alle norme. Tutto sta procedendo per come deve procedere in questa parte di stagione: siamo nella fase editoriale di Sanremo, che non è frenata dal tema Covid. Al momento confermiamo che il 17 dicembre Sanremo Giovani andrà in onda dal Casinò".