Ornella Vanoni: “Il Coronavirus mi ha presa ma sono asintomatica”

Ornella Vanoni si aggiunge alla lunga lista di vip che hanno contratto il Covid. Ad annunciare la positività al virus è stata la stessa cantante che, sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Mi ha presa! Sto bene – ha però rassicurato – sono asintomatica e quindi ne uscirò prestissimo!”.

L’artista, con la sua classica ironia, ha pubblicato una foto che la ritrae a letto, sotto le coperte, rimboccate fino a nascondere il viso. Al momento non si hanno altri dettagli circa le sue condizioni, ma Ornella probabilmente ha voluto rassicurare i suoi fan con questo post proprio per evitare che pensino stia male.

La cantante di recente è tornata in studio per registrare il suo nuovo album: fortunatamente il Coronavirus non ha bloccato il lavoro, perché il disco è già stato terminato e dovrebbe uscire nei prossimi mesi.