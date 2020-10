Kanye West regala a Kim Kardashian un ologramma del padre scomparso per il suo compleanno

Lo scorso 21 ottobre Kim Kardashian ha spento 40 candeline. Un compleanno importante che il marito Kanye West ha voluto festeggiare con un regalo molto speciale (finito di diritto nella lista dei regali più assurdi fatti dalle star).

Di cosa si tratta? A svelarlo è stata la stessa influencer con un post sui suoi seguitissimi canali social. Kim ha scritto: «Per il mio compleanno, Kanye mi ha fatto una sorpresa speciale dal cielo. Un ologramma di mio padre. È così realistico! L’abbiamo guardato più e più volte, pieni di emozioni».

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨ It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC