Ed Sheeran offre pasti gratis ai bambini nel suo ristorante di Londra

Un bravo artista e un uomo di grande generosità: Ed Sheeran si è reso protagonista di un nobile gesto, offrendo pasti gratuiti ai bimbi in difficoltà, all’interno del suo ristorante londinese. L’iniziativa benefica è stata messa in piedi con la collaborazione di Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, per sopperire all’assenza del governo che nel periodo autunnale interrompe la distribuzione dei pranzi gratuiti.

Ed Sheeran è diventato da poco papà e l’istinto di protezione si è riversato anche sui bambini bisognosi della sua città. Tutte le info utili riguardo l’iniziativa sono state rese note attraverso l’account ufficiale del suo ristorante, Bertie Blossoms. I pasti saranno distribuiti gratuitamente e consumati al ristorante, ma in fasce orarie differenti, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Già nei mesi scorsi Marcus Rashford aveva fatto sentire la sua voce, attraverso una petizione - firmata da tantissime persone e anche dallo stesso Ed - in cui chiedeva al governo un cambiamento sulla riforma del rifornimento alimentare, durante l’estate, alle famiglie bisognose.