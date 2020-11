Justin Bieber ha meditato il suicidio in passato: ecco le sue parole

Justin Bieber ha parlato con il cuore in mano in un documentario, pubblicato per la promozione di un album di inediti. Il cantate ha voluto raccontare di un momento difficile della sua vita, nel quale ha pensato di togliersi la vita.

L'artista canadese ha cercato di spiegare cosa l'ha spinto a fare questi brutti pensieri: "Persone a caso che dicevano: Fai schifo! Sembri una ragazza! Mi scuotevo di dosso e mi comportavo come se non mi infastidisse, ma quella roba mi dava fastidio. E poi ha influenzato il modo in cui ho agito e come ho trattato le altre persone".

"Sono arrivato a chiedermi, questo dolore andrà mai via? Era così presente. Il dolore era così consistente. Stavo solo soffrendo, giusto? Quindi dico, Amico, preferirei non provare nulla". La sua è una dichiarazione choc.

Ora sta bene: "Sono più soddisfatto, mi sento il più stabile possibile, mi sento più sicuro, più fiducioso. Sono così in pace per la prima volta nella mia vita. Non mi sento come se stessi lottando. E come se sapessi chi Dio mi ha chiamato ad essere, dove sono, dove dovrei essere. Sto camminando nei piani di Dio. La certezza di questo è sorprendente".