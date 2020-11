Adele ha rifiutato 52 milioni di dollari pur di non promuovere prodotti dimagranti

Adele ha detto no alla bellezza di 52 milioni di dollari che le hanno offerto per promuovere diete, programmi alimentari e prodotti light. Oggi, che ha perso 45 kg, la cantante è molto corteggiata, anche dalle società di marketing che vogliono "sfruttare" la sua immagine. Ma il suo corpo non è in vendita. A riferirlo è una fonte anonima al Sun: "Ha rifiutato categoricamente diversi accordi multimilionari, inclusi programmi dietetici, aziende alimentari, pacchetti di stili di vita vegetariani, libri di cucina, video di esercizi e persino sfilate di moda".

Ha le idee molto chiare Adele, anche perché "vuole evitare di essere un clone della Kardashian guadagnando un sacco da un’attività secondaria". Dopo la separazione dal marito, l'artista si è concentrata molto sul suo benessere. Ha iniziato a seguire la dieta Sirt e a fare pilates. I risultati sono arrivati presto e la sua felicità oggi è sotto gli occhi di tutti. È per questo motivo che alcune società hanno pensato di farla diventare una testimonial per diete dimagranti, ma lei non ci sta.

Adesso Adele sta lavorando sul suo nuovo progetto discografico, che ha subito qualche stop ed è stato rimandato. È molto concentrata e non vuole nessuna distrazione... già sappiamo che sarà un grandissimo successo.