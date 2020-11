Arisa si spoglia e dedica una poesia a tutte le donne

Arisa prosegue la sua campagna social sull’accettazione di sé. E così, dopo il selfie dello scorso agosto con le smagliature in primo piano e quello senza trucco di un mese fa, ieri la due volte vincitrice del Festival di Sanremo ha posato senza veli. La 38enne cantautrice lucana ha così cavalcato l’ondata di body positivity statunitense, trasmettendo un messaggio all’universo femminile mostrandosi così com’è.

L’immagine, che in meno di 24 ore ha catturato già oltre 28mila like e 575 commenti, ha colpito i fan anche per la caption usata. L’artista ha scelto infatti di pubblicare una poesia dedicata alle donne e a chi si sente tale (intitolata “Il Deserto dei non”) e, in calce, ha espresso il suo pensiero sullo scatto senza filtri: “Questa foto di @niko_coniglio è un regalo per noi, non ho mai posato così. Non mi sono mai vista così. Mi piaccio molto. Mi ritrovo, mi amo, mi abbraccerei […] Sarebbe bello se ognuna di noi si dedicasse ogni tanto una poesia, si scrivesse delle lettere e si fermasse a pensare a sé stessa come si pensa ad un’inseparabile sorella gemella, a quella confidente che non ci lascerà mai. Infondo è così. Amati”.