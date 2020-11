Phil Collins, la ex moglie lo accusa: “Ha vissuto per un anno come un eremita e non si lavava”

La battaglia legale che vede come protagonisti Phil Collins e la sua ormai ex moglie Orianne Cevey continua ormai da molto tempo, a colpi di ripicche e accuse tra l’altro. La ragione di questa disputa risiede nel disaccordo su alcune clausole di divorzio, in particolare su una che riguarda una proprietà del musicista situata in Florida, nella quale Orianne si è trasferita con il nuovo compagno.

La donna ha dichiarato che l’ex marito le aveva promesso metà di quella casa, per questo motivo lei è decisa a non lasciarla senza aver prima ricevuto un indennizzo economico di 20 milioni di dollari.

In un’intervista per TMZ, Orianne ha pronunciato parole molto dure nei confronti di Phil Collins, accusandolo di prestare scarsa attenzione alla propria igiene personale: “Per tutto lo scorso anno non si è mai lavato i denti e non si è nemmeno fatto una doccia – ha dichiarato la donna – emanava un odore così penetrante e poi si era isolato, ha vissuto come un eremita”.

L’ex dei Genesis ha replicato così a queste accuse: “Sono vere e proprie bugie – ha sottolineato – è solo un modo per mettermi in cattiva luce nel bel mezzo di un contenzioso legale. Lei minaccia di rilasciare altre dichiarazioni ma saranno solo altre falsità sul mio conto. La verità – ha concluso – è che vuole ricattarmi pur di avere quella casa”.