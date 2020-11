Elodie stupisce i fan con un nuovo taglio di capelli

Nuovo look per Elodie: la cantante posta una foto sul suo profilo Instagram scatenando le reazioni (tutte positive) dei fan. Nell’immagine pubblicata sfoggia un caschetto corto liscio e un vestitino arancione, e conquista subito i suoi numerosi follower.

Il selfie inaspettato della fidanzata del rapper Marracash è stato davvero molto apprezzato: tantissimi i like, non solo per il nuovo taglio di capelli, che mette in risalto la sua bellezza naturale, ma anche per il look seducente. Nella foto pubblicata su Instagram, infatti, Elodie indossa un attillatissimo abitino arancione che evidenzia la sua perfetta forma fisica.

Elodie, al momento, come molti altri artisti, ha dovuto sospendere tutti i suoi concerti live a causa dell’emergenza sanitaria mondiale, ma non manca di mantenere un contatto costante con i propri fan attraverso i social network, dove è da sempre molto attiva e seguitissima.

(Credits: Instagram/elodie)