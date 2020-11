Fifa 21: Dua Lipa presta il suo volto ad un nuovo calciatore

Dua Lipa presterà il suo volto ad uno dei nuovi calciatori di Fifa 21: il personaggio sarà sbloccabile nella modalità di gioco “Volta Football”.

A scovare le ultime novità di Fifa 21 sono stati i dataminer che hanno esplorato per primi il nuovo aggiornamento. La popstar ha prestato il proprio volto ad un personaggio sbloccabile nella modalità “ street” del simulatore Electronic Arts. La particolarità di questo personaggio è la straordinaria precisione dei tratti: il volto della popstar, infatti, appare decisamente realistico, molto più degli altri giocatori.

Ma quello di Dua Lipa non sarà l'unico volto noto inserito nell'aggiornamento 2021 del gioco. Insieme a quello della popstar, infatti, sarà possibile giocare anche con altre celebrità come Lewis Hamilton, Dai Beckham, Daniel Ricciardo, DJ Snake e Fred.

EA have added Dua Lipa to FIFA 21 and given her a face scan while Mason Greenwood still looks like this...

