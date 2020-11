Taylor Swift: il suo ex produttore cede i diritti senza dirle nulla

Scooter Braun è l'ex produttore di Taylor Swift, che ha venduto i diritti dei primi 6 album della cantante senza dirle una parola. L'artista ne è venuta a conoscenza da una lettera inviata da una società di private equity - Shamrock Holdings - che avvertiva il team di Taylor di avere le registrazioni originali.

Tutta la questione ha inizio qualche tempo fa, quando la società dell'ex produttore ha acquisito la Big Machine Label Group. Insieme ad essa, i primi album della star di "Love Story". Ora queste registrazioni sono state vendute nuovamente. Taylor è - neanche a dirlo - molto dispiaciuta per tutta questa faccenda, anche perché "questa è la seconda volta che la mia musica viene venduta a mia insaputa".

Avrebbe voluto acquistare a sua volta i diritti delle sue canzoni dall'ex produttore, il quale lo avrebbe fatto solo se la Swift avesse firmato un patto di non divulgazione, in modo che non potesse raccontare nulla e non buttare così una brutta luce su di lui. Ora, la cantante ha detto che si metterà all'opera per registrare tutti gli album un'altra volta.