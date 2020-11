Elettra Lamborghini parla del suo Afrojack: “Avrei potuto sposare solo lui, mi ha cambiato la vita”

Il 26 settembre scorso, a Villa Balbiano nella meravigliosa cornice del Lago di Como, Elettra Lamborghini ha coronato il suo sogno d’amore, sposando il suo fidanzato Nick Van De Wall, in arte Afrojack. In una nuova intervista al Sun, la Twerking Queen è tornata a parlare della cerimonia e ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore al marito.

“È stata davvero una bella giornata – ha detto - Ero molto emozionata i giorni precedenti, ecco perché ho pianto praticamente tutto il tempo. È stato assolutamente magico, un giorno speciale pieno di amore e vibrazioni positive. E quando ho visto Nick che mi aspettava, il mio cuore si è sciolto”.

Elettra ha conosciuto Nick nel 2018 ed è stato amore a prima vista: “Lui ha sicuramente cambiato la mia vita. Dico sempre che mi potevo sposare solo con lui. Non so perché, ma abbiamo legato immediatamente. Nick è unico nel suo genere – ha sottolineato - un uomo fedele che entra nella tua vita e la rende un sogno”.

Afrojack è un dj famoso in tutto il mondo e quest’anno è arrivato al settimo posto nella top 100 dei migliori Dj stilata da Dj Mag. Per Elettra, però, non conta certo questo: “Non ho sposato Afrojack, non ho sposato un dj superstar. Ho sposato Nick, un ragazzo che capita che sia un dj. E lo amo per il suo cuore e la sua gentilezza. Il matrimonio – ha puntualizzato – non è stato un grande cambiamento, è stata la conferma del nostro amore”.

Elettra non esclude l’ipotesi di allargare la famiglia, ma preferisce che arrivi il momento giusto: “Nick ed io siamo già una famiglia – ha sottolineato - Ci amiamo e rispettiamo l'un l'altro ed è questo che conta davvero per me. Avere figli è il nostro sogno, ma non c'è fretta perché siamo persone responsabili e ovviamente vogliamo essere dei genitori molto presenti”.