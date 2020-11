Elodie regala ai ragazzi del suo quartiere corsi di educazione digitale

Elodie è tornata nel suo quartiere natale, a Roma. Si chiama Quartaccio, qui lei ha vissuto la sua infanzia ed è andata a scuola. Come ha detto più volte, l'istruzione è una delle cose che reputa più importanti, soprattutto in contesti di periferia dove se non studi sei spacciato.

"È un contesto che rischia di inghiottirti. Non studiamo, a nessuno gliene frega niente, ma chi ti chiede i voti della pagella? I miei genitori non sono mai andati a parlare con un professore. […] Se studi vedi che ti passa la voglia di fare cavolate: ti si apre un mondo. Ma gli strumenti me li devi dare. Senza, è un attimo che ti trovi a rubare o spacciare", ha detto l'artista.

È così che l'artista ha voluto dare una mano a quei ragazzi che, come lei qualche anno fa, si trovano a vivere una realtà a tratti difficile, dove l'unica via di uscita sono i libri. Ha donato agli studenti dell’Istituto Comprensivo Pio La Torre (tutti i plessi), la partecipazione a un corso di educazione digitale, in modo da poter fornire loro le giuste competenze da spendere poi nel prossimo futuro.

Un modo per essere vicina a quei ragazzi che le ricordano lei quando era piccola. Un gesto di vicinanza, commovente e lungimirante.