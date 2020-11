“Madonna è morta”: in Australia confondono Maradona con la popstar

Confondere Maradona e Madonna? Nell’era della comunicazione di massa tutto è possibile. La ricerca spasmodica delle notizie e la scarsa attenzione con cui passano davanti ai nostri occhi, spesso fagocitate da quella successiva, ha fatto finire Miss Ciccone nelle tendenze di Twitter in un’occasione decisamente insolita.

Sui social, infatti, qualcuno ha equivocato il nome della Regina del Pop con quello del Pibe de Oro nel giorno della sua scomparsa. Così il 25 novembre, nel pomeriggio in cui il calciatore più forte della storia ha lasciato la vita terrena, è accaduto che qualche fan sbadato abbia twittato la dipartita della cantante.

Un cinguettio galeotto che è stato subito condiviso da migliaia di utenti, generando in Australia una colossale fake news. Del resto non potevano passare inosservati gli oltre 120mila tweet sull’argomento, che hanno contribuito a rendere ancora più credibile una colossale bufala. Che forse servirà ad allungare la vita dell’artista, ma che per adesso ha contribuito a intasare i suoi account ufficiali con messaggi di cordoglio dal retrogusto decisamente macabro: “Non posso credere che tu non ci sia più”, è quello più ricorrente. Per fortuna, per adesso, non bisogna crederci.