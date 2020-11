"Can’t Stop Christmas" è la nuova canzone natalizia (Covid version) di Robbie Williams

"Non puoi portare via la nostra stagione, come non puoi portare via il nostro vino. Babbo Natale è sulla sua slitta, ma ora è a due metri di distanza". È con queste strofe che Robbie Williams pubblica la sua canzone di Natale, "Can’t Stop Christmas". In un anno così difficile, l'artista non smette di credere in questa festività, che porta felicità ovunque.

Un brano che si inserisce perfettamente nel momento che stiamo vivendo e il messaggio è chiaro: il Covid non fermerà il Natale, saremo tutti più distanti ma non ci faremo spaventare dal virus, combatteremo e andremo avanti.

I collaboratori di Robbie hanno fatto sapere che "Can’t Stop Christmas è una versione divertente della tradizionale canzone di Natale con testi sfacciati che riflettono su un 2020 senza precedenti, completo di melodia allegra e campanelli tintinnanti stagionali. Compresi i cenni del 2020 a Facetimes e Zoom, calzini e disinfettanti per le mani come regali di Natale perfetti, acquisti online e distanze sociali".

Qui la canzone.