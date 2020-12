Britney Spears: per il suo compleanno esce l'inedito "Swimming in the Stars"

Ieri, 2 dicembre, Britney Spears ha compiuto 39 anni. Per festeggiare il suo compleanno RCA Records ha pubblicato un suo inedito: si chiama "Swimming in the Stars" ed è stato registrati in occasione dell'album "Glory", del 2016. Un vero e proprio regalo a tutti i fan della popstar americana.

È una canzone ritmata, con atmosfere oniriche. Ora è disponibile su tutte le piattaforme e farà parte anche di un vinile, insieme ad altri inediti di Britney.

Non ci resta che ascoltare il pezzo qui.