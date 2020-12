Boro Boro e Fred De Palma insieme nel singolo "Obsesionada"

Reggaeton, musica latina e hip hop tradizionale. Dalla fusione di questi tre generi ha preso forma “Obsesionada”, il nuovo singolo di Boro Boro insieme a Fred De Palma. Il brano è stato pubblicato per Virgin Records/Universal Music Italia ed è uscito giovedì 3 dicembre.

"Obsesionada" è una canzone leggera e coinvolgente che racconta una storia d’amore mettendo in risalto il suo lato più frivolo. Un brano, basato su un beat originale di Stivenz Beats, che sembra più indicato per i mesi caldi, ma che proprio vista la particolarità di questo 2020 si colloca bene anche sotto l’albero, pronto a ribaltare gli schemi tradizionali e a diventare un autentico tormentone in grado di scalare le classifiche.

I due artisti, legati da una lunga amicizia, fanno coppia per la prima volta. Boro Boro, al secolo Federico Orecchia, è un rapper torinese di 24 anni che ha mosso i primi passi nella musica da giovanissimo in Molise, a Guardialfiera, il paese di cui è originaria la madre. Lì si è esibito per la prima volta in un festival locale e qualche anno dopo si è aggiudicato la stessa kermesse canora con il brano “Paradise” interamente scritto da lui. Dopo aver proseguito all’interno del collettivo Iskido e continuato a pubblicare i propri freestyle su YouTube, nell’ottobre del 2017 ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo “Rapper Gamberetti”.

A ottobre 2018 ha pubblicato il singolo “Money Rain”, che si è aggiudicato il disco d’oro con oltre 25mila copie vendute. Nello stesso anno ha partecipato alla dodicesima edizione di X Factor, presentando il singolo “Trapper” e venendo eliminato nella fase del bootcamp. Nel giugno del 2019 è uscito il singolo “Lento”, certificato doppio disco di platino, mentre il 10 aprile di quest’anno ha pubblicato “Nena” con Geolier, prodotto da Andry the Hitmaker. Il 3 luglio scorso è uscito il suo primo album in studio, intitolato “Caldo” e inciso insieme al rapper MamboLosco. L’album ha debuttato al 4° posto nella Classifica FIMI. Tra le sue collaborazioni più celebri si annovera anche quella con il calciatore Moise Kean, all’epoca militante nelle file della Juventus e oggi punto di forza del Paris Saint Germain.