L’albero di Natale speciale dei Ferragnez

I Ferragnez hanno già fatto l’albero di Natale e non hanno resistito alla tentazione di condividerlo sui social network. Se nella tradizione cattolica la data per addobbare l’abete è l’8 dicembre, ovvero quella in cui convenzionalmente si ritiene che sia stata concepita la Madonna, nel salotto della coppia italiana più seguita sui social network la magia delle festività è arrivata decisamente prima.

Già il 27 novembre, infatti, Chiara Ferragni ha postato sulle note di “All I want for Christmas is you” un video dedicato al “Christmas magic tree” che fa bella mostra di sé nel lussuoso salotto della casa milanese della coppia. Si tratta di un abete arricchito da una serie di luci e led che cambiano continuamente colore e possono creare addirittura delle coreografie a seconda delle preferenze personali.

Secondo i beninformati l’albero sarebbe costato alla coppia ben 960 euro. Per averlo in casa l’imprenditrice e influencer e il marito, noto cantante ed ex giudice di X Factor, si sono rivolti al designer Vincenzo D’Ascanio. Ogni serie di lampadine, da 100 luci ciascuna, costerebbe invece 45 euro.

Come noto la coppia è in attesa della secondogenita, che andrà a fare compagnia al piccolo Leone. Nonostante il primo post abbia guadagnato la bellezza di 316mila like, la Ferragni non si è accontentata. Così nei giorni successivi ha posato col pancione in bella mostra davanti all’albero, e non più tardi di ieri si è mostrata di nuovo in posa sul sofà che campeggia nei pressi dell’abete, dove ha sfoggiato un maglione natalizio. Un outfit che, abbinato al nuovo protagonista del salotto, ha decisamente colpito i suoi followers, che l’hanno ripagata con quasi mezzo milione di like.