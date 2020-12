Sfera Ebbasta ottiene il disco di platino e oro con "Bottiglie Privè" e "Baby"

Quest'ultima parte del 2020 sta continuando a regalare grandi soddisfazioni a Sfera Ebbasta. Il suo ultimo album, "Famoso", pubblicato il 20 novembre e già disco di platino, si conferma un grande successo.

Il rapper di Sesto San Givanni riceve infatti nuove importanti certificazioni per due brani tratti proprio da quest'ultimo album. Il singolo "Bottiglie Privè" è stato certificato disco di platino, mentre "Baby" feat J Balvin è stato certificato disco d'oro!

Ad annunciare la notizia ai fan è stato lo stesso Gionata Boschetti (vero nome di Sfera Ebbasta) con un post sui suoi canali social. "Lo faccio sembrare facile lo so", scrive il rapper annunciando le due certificazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da $€ (@sferaebbasta)

In verità l'incredibile successo di "Famoso" non è una vera e propria sorpresa. L'album aveva scalato la classifica di Spotify dei dischi più ascoltati in Italia, posizionandosi al primo posto, già nello stesso giorno della sua uscita.

Per ascoltarlo dal vivo, però, i fan dovranno attendere ancora un po'. Il tour nei palazzetti si terrà infatti tra settembre e ottobre del prossimo anno. Ecco le date in programma:

11/09 - Rimini, Rds Stadium

13/09 - Milano, Mediolanum Forum

14/09 - Milano, Mediolanum Forum

20/09 - Bologna, Unipol Arena

21/09 - Torino, Pala Alpitour

24/09 - Firenze Mandela, Forum

28/09 - Roma, Palazzo Dello Sport

02/10 - Eboli, Palasele

(Credits photo: Instagram/sferaebbasta)