Stash canta “Imagine” alla sua piccola Grace: il video emozionante

Nei giorni scorsi Stash è diventato padre. Pochi giorni più tardi è ricorso il quarantesimo anniversario della scomparsa di John Lennon. Quale occasione migliore per far collimare i due eventi? Il cantante dei The Kolors, al secolo Antonio Fiordispino, ha accolto non più tardi di una settimana fa l’arrivo di Grace, la primogenita messa al mondo dalla compagna Giulia Belmonte.

I due hanno annunciato la nascita della piccola sui social network, proprio lì dove Stash aveva scandito i mesi dell’attesa dedicandole diverse canzoni. Non poteva mancare anche quella di benvenuto. Nella serata di ieri, infatti, l’artista ha pubblicato la sua prima ninna nanna rendendo omaggio proprio al leader dei Beatles. Nel riflesso filmato postato su Instagram, si intravede al tramonto Stash intonare “Imagine”, l’inno al pacifismo scritto da Lennon nel 1971, mentre tiene in braccio Grace: “You may say I’m a dreamer” è la caption che richiama un passo del testo e fa da cornice a un video che vanta già oltre 40.000 views e quasi 900 commenti, unanimi nel riconoscere la dolcezza e la poesia del momento.

Qui il video tenerissimo.