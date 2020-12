Fedez è Babbo Natale... e regala 5.000 euro in giro per Milano

Un Babbo Natale decisamente insolito si è aggirato lo scorso weekend per le vie di Milano. Vuoi per il mezzo di trasporto tutt’altro che sobrio (una Lamborghini), vuoi per una platea ridotta e già selezionata (appena cinque fortunati) o per la diretta web che ha accompagnato la missione, l’evento non è passato di certo inosservato.

Incaricato di portare i doni è stato Fedez, non nuovo ad opere del genere e che già ad aprile scorso si era travestito da fattorino, insieme alla moglie Chiara Ferragni, per consegnare in bicicletta i generi alimentari di “Milano aiuta”. Senza dimenticare i 4 milioni di euro raccolti dalla coppia per aprire una terapia intensiva all’Ospedale San Raffaele di Milano durante la prima fase dell’emergenza sanitaria.

Fresco di Ambrogino d’oro ricevuto insieme alla moglie, il rapper ha consegnato pacchetti con 1.000 euro in contanti a cinque persone del capoluogo lombardo. I soldi erano stati raccolti durante una live su Twitch, donati tramite sottoscrizioni dai fan che hanno assistito all’appuntamento e, come da promessa, sono stati consegnati a cinque persone appartenenti a categorie sociali che hanno risentito maggiormente degli effetti della crisi economica riconducibili alla pandemia da Covid-19.

Un senzatetto, un cameriere, un artista di strada, un volontario soccorritore e un rider. Questi sono stati i prescelti che hanno ricevuto i regali. Fedez ha documentato il tutto attraverso una nuova diretta su Twitch, la piattaforma che proprio nei mesi del lockdown ha fatto registrare un autentico boom di nuovi iscritti. Il primo pacchetto è stato destinato a una cassiera di un McDrive, seguita da un senzatetto e da una soccorritrice incontrata in strada in attesa dell’autobus che la riaccompagnasse a casa dopo un turno di lavoro. Infine è toccato a un fattorino e a un artista di strada.