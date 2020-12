Sanremo 2021: Red Ronnie spoilera la lista dei cantanti e il vincitore

Le indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2021 continuano ad accavallarsi. In un anno caratterizzato da una pandemia mondiale, anche la kermesse canora più famosa dello Stivale ha rischiato di non andare in onda. Ma a quanto pare è tutto pronto, anche la lista dei concorrenti.

A svelarla anzitempo è stato Red Ronnie, che ha pubblicato un post su Facebook dove elenca tutti i possibili Vip in gara e anche chi sarà il vincitore.

Ecco quali sono state le sue parole: "Anche se evito sempre le domande sul Festival di Sanremo, in tanti continuano a farmele. Allora pubblico la lista quasi completa dei partecipanti che molto probabilmente verranno annunciati domani sera nella diretta di RaiUno e anche il nome del vincitore".

Poi ha elencato tutti i cantanti che saliranno sul palco dell'Ariston, che sono: "Arisa, Malika, Annalisa, Joe Evan, Comacose, Maneskin, Peyote, Achille Lauro, Renga, Gazzè, Fedez con Michelin, Colapesce con Dimartino, Fulminacci, Gaia, Noemi, Bugo, Leo Gassmann e Stato Sociale". Ne mancano 4, pero: il conduttore televisivo dice che la situazione è in evoluzione ed è ancora tutto da vedere.

Quello che sconvolge di più, però, è l'annuncio del vincitore: mancano ancora 3 mesi e già abbiamo l'eroe di questa edizione. "Vorrebbero far vincere Achille Lauro. Amen", si conclude così lo spoiler di Red.