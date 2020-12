Fedez: il fondo Scena Unita per i lavoratori della musica ha raccolto già 2,5 milioni di euro

Le azioni di beneficenza di Fedez sono note a tutti. Il cantante durante la pandemia non si è mai risparmiato e, insieme alla moglie, ha dato il via a una vera e propria maratona benefica, sporcandosi sempre le mani. Ora ha annunciato l'apertura del fondo "Scene Unita", al fine di aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo che hanno subito un grande colpo a causa del virus. Il rapper fa sapere che ci sono già oltre 2,5 milioni di euro per più di 2mila famiglie.

Ecco quali sono state le sue parole sui social: "Oggi apre il bando per aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo che potranno ricevere i fondi entro Natale. Sono stati raccolti oltre 2milioni e mezzo di euro che potranno aiutare più di 2000 persone. X richiedere accesso al bando e info http://scenaunita.org".

Fresco di Ambrogino d'Oro, insieme a Chiari Ferragni, Federico è oggi protagonista di un'altra bellissima iniziativa benefica. Come quella di qualche giorno fa, quando ha consegnato 5.000 mila euro a 5 categorie di persone colpite fortemente dalla pandemia. Gesto quest'ultimo, però, che ha scatenato qualche polemica, perché l'artista ha usato la sua Lamborghini per trasformarsi in Babbo Natale. Macchina di lusso o metropolitana... poco importa quando si tratta di donare.