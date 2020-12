Amadeus risponde a Morgan: “Cose non vere, non gli ho promesso nulla"

Non è ancora iniziato, ma il Festival di Sanremo 2021 fa già discutere: la querelle Amadeus-Morgan ruba la scena alla presentazione dei cantanti in gara e alza un gran polverone.

Poco dopo l’annuncio dei 26 big in gara al prossimo Festival della canzone italiana, Morgan ha rilasciato dichiarazioni scottanti, definendo l’inserimento di Bugo tra i 26 cantanti in gara “un oltraggio”. E non è tutto: Marco Castoldi avrebbe anche accusato Amadeus di avergli promesso un posto nell’elenco dei partecipanti, particolare poi smentito dallo stesso conduttore: “Morgan ha detto tante cose non vere. Non gli ho promesso un posto nei 26 big”, gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival”.

A questo punto Morgan, sentitosi escluso e ferito nell’orgoglio, non ha esitato, come nel suo stile, a insultare il Direttore artistico e conduttore del Festival, parlando persino di mobbing. Accuse che hanno sollecitato l’azione legale dell’avvocato Assumma che ha fatto pervenire una diffida al cantante milanese. “Per me si è alterato solo perché ho chiamato Bugo. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi”, ha concluso Amadeus.