Ed Sheehan: fuori l’inedito “Afterglow”

E’ uscito oggi il nuovo singolo di Ed Sheeran, l’inedito “Afterglow" è disponibile dalle ore 12.00.

"Afterglow è una canzone che ho scritto l'anno scorso e che volevo pubblicare per voi. Non è il primo singolo del prossimo album, è solo una canzone che amo e spero amiate anche voi. Godetevela! Spero passiate le festività natalizie e il capodanno in sicurezza e felici. Ora ritorno nella terra del papà, ciao”, ha dichiarato Ed.

Puoi ascoltarlo qui:

Il 2020 è stato un anno particolare anche per il cantante: lontano dalle scene ha avuto il tempo di dedicarsi alla sua primogenita Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, avuta dalla moglie Cherry Seaborn.

Il nuovo singolo "Afterglow" arriva dopo l’uscita di "No.6 Collaborations Project", un album di duetti pubblicato nel 2019 che vanta importanti collaborazioni come Stormzy, Justin Bieber, Camila Cabello, Cardi B, Travis Scott, Skrillex e Bruno Mars, fra gli altri.

