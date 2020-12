Arisa è di nuovo innamorata: ecco chi è il suo nuovo fidanzato

Arisa ha trovato un nuovo amore. Lui è Andrea Di Carlo, manager e autore televisivo. Già qualche giorno fa la notizia era strisciata in tv, ma la cantante aveva replicato: "Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente", che non vuol dire sì, ma sicuramente neanche no. Ora spuntano due foto sospette sui social, pubblicate da Di Carlo.

La prima ritrae la coppia insieme, con una caption un po' ambigua: "Da cosa nasce cosa. E poi la COSA".

Recentemente, invece, arriva uno scatto più plateale: Andrea bacia una misteriosa ragazza sulla bocca... ed è molto probabile che si tratti di Arisa. Anzi, siamo quasi sicuri che sia lei.

Anche i follower se ne sono accorti e hanno mandato messaggi di congratulazioni alla coppia. Purtroppo le indiscrezioni finiscono qui, i diretti interessati ci tengono - almeno per il momento - a tenera la "COSA" riservata.