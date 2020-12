Lizzo e il regalo di Natale a sorpresa per la madre: una nuova auto

Negli Stati Uniti è un rito che si tramanda di generazione in generazione e che, grazie all’avvento della tecnologia e dei social network, viene sempre più spesso immortalato e reso pubblico. Quante volte abbiamo assistito a genitori che per celebrare il raggiungimento della maggior età dei figli li accompagnano lungo il vialetto di casa per mostrargli l’auto appena acquistata per loro?

Nel caso di Lizzo, però, i ruoli si sono ribaltati. La 32enne rapper e attrice di Detroit ha voluto fare questo regalo alla madre. L’artista con più nomination (8) agli ultimi Grammy Awards e vincitrice nelle categorie “miglior album urban contemporaneo”, “miglior interpretazione pop solista” e “miglior interpretazione R’n’b tradizionale”, ha stupito Shari Johnson-Jefferson con un dono natalizio anticipato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lizzo (@lizzobeeating)

Nel video si vede la cantante, al secolo Melissa Viviane Jefferson, portare la madre nel vialetto, dove ad attenderla c’è la nuova quattro ruote: “Vedi queste cose in televisione – ha detto in lacrime la madre – ma non ti aspetteresti mai che possano capitare a te”.

“Mi ricordo che piangevo in macchina quando mio papà è morto, senza lavoro, senza soldi, senza un posto in cui vivere, desiderando che un giorno avrei potuto sostenere la mia famiglia" - ha scritto la 32enne - Non ho potuto farlo per mio papà, quindi mi sono assicurata di viziare mia mamma. Buone Feste a tutti”, ha poi postato l’interprete di Good as Hell e Truth Hurts.

(Credits photo: Instagram/lizzobeeating)