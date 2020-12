Lana Del Rey vittima di body shaming per aver preso peso

Stanno facendo il giro del web (attirando gli insulti più vergognosi) alcune foto di Lana Del Rey, vittima di bodyshaming. L'artista, giudicata "colpevole" per aver preso peso, è finita nel mirino dei soliti leoni da tastiera che non le hanno risparmiato i peggiori commenti.

L'artista aveva infatti postato sui sui canali social alcuni scatti in cui appariva con una fasciatura al braccio sinistro per raccontare ai fan di essersi infortunata. Ma, invece di preoccuparsi per la sua salute, l'interesse di moltissimi utenti si è concentrata sulla sua forma fisica.

Le foto della cantante hanno iniziato a circolare sui social, accompagnate da commenti cattivi, offensivi e vergognosi del tipo: “Madonna che obesonaaa“, “Cotechino per capodanno, comprato“, “Poverina, si è fatta male a un prosciutto“.

Le offese non sono sfuggite ai milioni di fan dell'artista, scesi immediatamente in campo per difenderla.

Il nome di Lana del Rey in poco tempo è entrato nei trend topic di Twitter, portando lo scontro sotto la luce dei riflettori.

Pensate che merda vivere nel 2020 e fare ancora dei commenti del genere su una persona come Lana Del Rey pic.twitter.com/NgqwVm3PrH — Ghia (@_imghia_) December 27, 2020

Tuttavia sembra che la cantante newyorkese non abbia alcuna intenzione di intervenire sulla questione, preferendo ignorare la pochezza d'animo di chi esprime simili commenti e concentrandosi sulla sua straordinaria carriera.

