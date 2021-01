“Alive” è il nuovo singolo di YTRAM (Martin Garrix)

Martin Garrix ha riattivato il suo alter ego YTRAM giusto in tempo per la fine dell’anno. Il deejay, musicista e produttore discografico olandese, all’anagrafe Martijn Gerard Garritsen, ha reso disponibile in copia digitale il suo nuovo singolo “Alive”.

Il brano vede collaborare il 24enne neerlandese con Citadelle, un duo di dj francesi il cui sound si sposa alla perfezione con quello che ha caratterizzato YTRAM nell’ultimo anno. Da Alive ha preso anche spunto la title track ufficiale del documentario “Whatever It Take” del pilota Max Verstappen. La prima guida della Red Bull, che per il secondo anno di consecutivo ha chiuso la stagione iridata al terzo posto della classifica piloti portando a casa anche due successi, è un caro amico di Garrix.

Il brano è perfetto per amplificare le suggestive immagini del documentario, evidenziando al meglio l’adrenalina che scorre nelle vene dei piloti durante le corse. Alive fa seguito al precedente singolo “Fire” pubblicato insieme a Elderbrook e inaugura un 2021 che dovrebbe essere ricco di sorprese per i fan di YTRAM.