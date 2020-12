Zooey Deschanel interpreta Katy Perry nel suo nuovo video

Katy Perry o Zooey Deschanel? Se la somiglianza è talmente impressionante, tanto vale giocarci su. E così la prima artista donna ad aver raggiunto un miliardo di visualizzazioni, ha scelto di confondere ulteriormente le idee di molti facendo recitare in suo video proprio la collega, una sorta di gemella da cui è stata separata alla nascita.

L’attrice di “E venne il giorno”, nota sulle scene musicali per il duo She & Him che forma dal 2007 con Matthew Ward, è la protagonista della clip di “Not the End of the World”, il quinto singolo estratto da “Smile”, sesto album in studio di Katy Perry. All’inizio la si vede sfogliare su una panchina lo “Smile Times” con il titolo della canzone accompagnato dall’immagine di un ufo che sorvola la Terra. All’improvviso l’attrice si ritrova a bordo della navicella, salvata dagli alieni fan di Katy, che l’hanno scambiata proprio per lei.

Equipaggiata con tanto di parrucca blu e reggiseno con gelati incorporati, la Deschanel salverà il mondo staccando la spina di internet. Il video si conclude con la sua esibizione nei panni di Katy Perry, che ha avuto l’idea di realizzarlo durante la maternità, giocando proprio sulla somiglianza fisica tra le due che – per sua stessa ammissione - è spesso fonte di equivoci tra i suoi interlocutori.