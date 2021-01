Billie Eilish è l’artista femminile più premiata del 2020

Nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé per un’improvvisa emorragia di follower su Instagram legata a un disegno postato partecipando alla sfida social “Post a picture of”, ma non si può certo dire che per Billie Eilish il 2020 sia stato da dimenticare.

La 19enne cantautrice di Los Angeles è risultata essere l’artista femminile più premiata dell’anno appena concluso. Ben 54 sono stati i riconoscimenti conquistati negli ultimi 12 mesi. Tra questi si annoverano 5 Grammy Awards, ottenuti a fronte di sei candidature di cui quattro nelle categorie principali di album dell'anno, registrazione dell'anno, canzone dell'anno e miglior artista esordiente, 3 Billboard Music Awards e un Brit Awards. Non a caso nel 2020 è diventata anche la persona più giovane sulla classifica annuale di Forbes delle cento celebrità più pagate al mondo, con guadagni di 53 milioni di dollari.

Un traguardo decisamente ragguardevole per la massima esponente della Generazione Z, ottenuto sull’onda lunga del successo dell’album di debutto in studio When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, pubblicato però nel marzo 2019. Billie Eilish è attualmente al lavoro per produrre il secondo LP che, per sua stessa ammissione, dovrebbe essere preceduto anche da una piccola rivoluzione nel look, con un cambio di tinta dei capelli particolarmente atteso dai suoi fan.