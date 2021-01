Elettra Lamborghini: “Sogno un Grammy ma è difficile. A Sanremo vorrei tornare, magari come star internazionale”

Nonostante la pandemia, il 2020 ha regalato anche momenti belli a Elettra Lamborghini: dopo aver partecipato a Sanremo con il brano “Musica (e il resto scompare)”, la bella ereditiera si è affermata come artista e il suo successo è stato enorme, infatti il suo nome è tra i più cercati su Google dagli italiani negli ultimi dodici mesi. Poi Elettra si è sposata con il suo Afrojack, realizzando così il suo sogno d’amore.

Adesso la cantante guarda al futuro e parla dei suoi progetti. In un’intervista per Vanity Fair ha rivelato che un suo grande sogno è quello di vincere uno dei premi più ambiti dai musicisti: “Un Grammy non mi farebbe schifo - ha detto con grande sincerità – uno ci spera, fa il possibile, ma sono italiana ed è difficile”.

Nel futuro di Elettra potrebbe esserci, inoltre, di nuovo Sanremo: in questi giorni si vocifera di una sua possibile partecipazione anche nell’edizione 2021 ma non come concorrente, bensì come co-conduttrice al fianco di Amadeus per una sera, come farà anche Elodie. Nell’intervista l’ereditiera non ha parlato di questa ipotesi, però non ha escluso di tornare all’Ariston un giorno: “Perché no? Non è una cosa che vorrei fare ogni anno, al massimo solo un’altra – ha detto per poi aggiungere - Poi, magari, ci torno come star internazionale”.

Infine, Elettra non esclude neanche una collaborazione con il marito Afrojack: “Chi lo sa – ha detto – perché no? O Perché sì?”. Staremo a vedere.