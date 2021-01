Kim Kardashian e Kanye West starebbero per divorziare: le indiscrezioni

Kim Kardashian e Kanye West starebbero ai ferri corti. Secondo quanto riportato da alcuni magazine rosa, la coppia avrebbe deciso di separarsi, dopo 6 anni e 4 figli. "Il divorzio sarebbe imminente" titolano i giornali, ma i due continuerebbero a mantenere un profilo basso per non alzare un polverone.

La coppia ha incontrato nell'ultimo anno molte difficoltà, soprattutto per la corsa (fallita) alla Casa Bianca del rapper. Molte testate hanno contattato i due per avere maggiori dettagli, ma non si sono resi disponibili a rilasciare dichiarazioni in merito alla loro relazione.

Kanye sarebbe stufo di tutto il clan Kardashian e da circa un anno trascorrerebbe il suo tempo nel suo ranch da 14 milioni di dollari nel Wyoming. Kim avrebbe assunto l'avvocato superstar Laura Wasser: tutto sarebbe stato già definito. Negli anni, l'influencer ha cercato di aiutare il marito nei momenti più difficili per la sua salute mentale. Ora, però, ne avrebbe abbastanza e avrebbe deciso di iniziare una nuova vita senza di lui.