Kanye West e il presunto tradimento a Kim: Jeffree Star rompe il silenzio

Kanye West e Kim Kardashian starebbero per divorziare. Le ultime indiscrezioni rivelano di una crisi ormai non più gestibile tra i due e la conseguente decisione di prendere strade separate. A mettere pepe su questi rumors, nei giorni scorsi, è arrivata una bomba mediatica. Il rapper avrebbe avuto un flirt - tradendo così la famosa influencer - con Jeffree Star, controverso makeup artist americano.

La notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, tanto che Jeffree ha deciso di rompere il silenzio e di fare chiarezza sull'accaduto. In un video sui social, il beauty guru ha raccontato la sua verità. Ecco quali sono state le sue parole: "Mi sono svegliato stamani e il mio telefono esplodeva. Mi sono detto: che scandalo sarà successo? Poi leggo: sembra che Jeffree Star sia stato con Kanye West ed è per questo che stanno per divorziare lui e la moglie. Mi sono chiesto: ma come sono arrivati a dire queste cavolate? Forse solo perché viviamo nello stesso stato? Ragazzi si tratta di questa cosa? Ho visto che ero addirittura in trend topic su Twitter per questa assurdità. Poi ho scoperto che una tizia di TikTok aveva fatto un video diventato virale in cui diceva che Kanye West aveva tradito Kim con un famoso beauty guru".

Il makeup artist ha poi smentito tutto: "Vorrei chiarire che non ho mai frequentato Kanye e questa storia è falsa e assurda. Poi hanno tirato fuori una mia vecchia canzone del 2008 in cui menziono Kanye. Ma era una roba alla Eminem, ho fatto il nome di 50 star e ho detto delle cavolate".