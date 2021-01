Morgan attacca (ancora) Amadeus

Morgan è stato escluso da Sanremo 2021. Il cantante non l'ha presa bene e torna nuovamente sull'argomento per spiegare cosa è successo il 17 dicembre scorso, giorno della finale di Sanremo Giovani, quando sono stati resi noti i partecipanti ufficiale del Festival.

Durante una recente intervista, l'ex Bluvertigo ha detto: "Amadeus mi ha chiesto di andare e poi non mi ha voluto. Non è che io avessi voglia di andarci, ma Amadeus mi ha chiesto di partecipare alla gara, io ci ho pensato su e poi ho detto di sì". Si tratterebbe di una trappola, secondo l'artista. Un vero e proprio sgambetto teso dal presentatore.

"Ho scritto le canzoni e gliele ho mandate e poi mi è stato fatto uno sgambetto, che non merito", ha aggiunto. "Amadeus non solo non ha scelto la canzone, ma ha pensato che sarebbe stato bello vedermi in giuria nell’ultima puntata del programma mentre ascoltavo lui che diceva che non aveva scelto me e aveva scelto Bugo. Un brutto tiro, che bisogno c’era? Da lui mi aspettavo cose diverse, mi aveva visto lavorare, se non gli piacevo bastava non chiedermi di partecipare".

L'esclusione brucia e Morgan proprio non ci sta. Questa è la sua verità. Sarà anche quella di Amadeus?