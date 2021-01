Arisa starebbe già pensando al matrimonio: le indiscrezioni

Il 2021 per Arisa sarà un anno emozionante. Prima di tutto, la cantante parteciperà al Festival di Sanremo, dando prova ancora una volta del suo enorme talento. Poi potrebbe arrivare un momento romanticissimo della sua vita: starebbe, infatti, pensando al matrimonio. Il condizionale qui è d'obbligo, perché l'artista ancora non ha confermato queste indiscrezioni.

Come sappiamo già da un po', Arisa sta vivendo una bellissima storia d'amore con il manager Andrea Di Carlo. I due si frequentano ufficialmente da circa un mese e la relazione va a gonfie vele. Secondo i magazine, Rosalba e Andrea avrebbero già scelto il giorno delle nozze e lo avrebbero confidato ad alcuni amici durante una cena... sarà vero? Lo scopriremo presto!

Un giorno preciso non c'è, ma il mese di maggio sembrerebbe quello giusto per dire sì. Aspettiamo, quindi, fiduciosi di avere altre informazioni in merito, nell'attesa anche della sua performance sul palco dell'Ariston.