Arisa shock: "Forse farò un calendario nuda"

Esce il nuovo disco di Arisa? No, forse un suo calendario. E’ questa la notizia che fa discutere. La cantante 38enne dopo qualche ritocchino, non ha paura di mostrarsi senza veli, posando nuda per un calendario.

“Forse farò un calendario. Io la nudità non la vedo in una maniera morbosa. Io penso che i corpi siano corpi, che siano tutti belli e rappresentino l’identità della persona”. Queste le dichiarazioni di Arisa rilasciate nel corso di un programma tv, del quale è stata ospite. Le sue parole non lasciano dubbi sulla convinzione di farlo.

Arisa ammette di essere attratta dalla nudità e per questo vorrebbe un giorno posare senza veli. “Mi piacerebbe a 90 anni, 100 anni, 145 anni, guardarmi indietro e dire: ero bella”. La conduttrice durante l’intervista ha rivolto alla cantante delle domande sul suo corpo, in particolare sul seno, che confessa essere ‘spropositato’.

Attualmente Arisa è impegnata con la trasmissione di Maria De Filippi, "Amici", ma nel mese di marzo tornerà in gara al Festival di Sanremo, per il suo atteso ritorno sul palco della canzone italiana.