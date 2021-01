Sanremo 2021: confermate le date dal 2 al 6 marzo con il pubblico

Sanremo 2021 si farà. E questa è già una bella notizia: le restrizioni dovute al Covid hanno messo in grave rischio la kermesse canora più importante d'Italia. I vertici, la produzione e il direttore artistico Amadeus si sono riuniti e, a seguito dell'ultimo Dpcm, hanno confermato le date: il palco dell'Ariston prenderà vita dal 2 al 6 marzo prossimi.

Fino a questo momento, infatti, non si poteva rendere ufficiale nessuna data: vista la condizione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, lo staff ha dovuto aspettare che si facesse chiarezza per decidere in maniera definitiva quando e come si potesse svolgere il Festival.

Ci sarà il pubblico, e questa anche è una bella notizia. È stata abbandonata l'idea della barca da crociera che fungesse da bolla sanitaria e permettesse alla kermesse di andare in scena. Ora gli organizzatori dovranno stilare un protocollo sanitario - e farlo approvare dalle autorità competenti - per scongiurare la diffusione dei contagi e svolgere tutto secondo le regole.

Amadeus, nel frattempo, può tornare a fare quello che gli piace di più, ovvero il lato artistico del Festival: in questi giorni, infatti, con le date certe potrà finalizzare la scelta e la contrattualizzazione degli ospiti speciali che saliranno sul palco.