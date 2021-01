Jennifer Lopez smentisce (per la milionesima volta) di essersi rifatta

La bellezza senza di tempo di Jennifer Lopez continua a sollevare qualche dubbio in chi proprio non riesce a credere che la sua pelle liscia e il fisico statuario siano opera di madre natura. Così, di tanto in tanto, spunta qualcuno che l'accusa di essersi rifatta.

È proprio quello che è accaduto in occasione della pubblicazione dell'ultimo video in cui la bellissima popstar 51enne si mostra acqua e sapone per promuovere una maschera della sua linea di prodotti di bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Una utente ha commentato: "Sicuramente ti sei fatta il Botox. E ne hai fatto un sacco". A questo punto JLo ha replicato in modo secco e diretto: «LOL quella è solo la mia faccia! Per la 500 milionesima volta... Non mi sono mai fatta il Botox o nessun altra iniezione o intervento estetico!». Poi, approfittando della critica, ha promosso i suoi prodotti aggiungendo: «Prendi un po' di JLo Beauty e sentiti bella nella tua pelle!».

E per essere sicura di chiudere definitivamente la questione, la popstar ha concluso con un saggio consiglio "targato JLo Beauty": «Cerca di passare il tuo tempo essendo più positiva, gentile e sostenendo gli altri... Non passare il tempo cercando di buttarli giù. Anche questo ti manterrà giovane e bella!».

(Credits photo: Instagram/jlo)